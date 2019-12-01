Aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro deja a una persona con heridas graves

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 10:55:30

El Marqués, Querétaro, a 24 de octubre 2026.- Una persona resultó lesionada, luego de un aparatoso accidente, el cual, se registró, la madrugada de este sábado, en la autopista federal 57 México- Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura de Miranda, El Marqués, en dirección a la Ciudad de México, zona en donde el auto perdió el control, por el aparente exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, el auto salió del camino y posteriormente, se impactó contra objeto fijo, quedando el auto con severos daños y con una persona herida.

A la zona, arribaron analistas de Protección Civil de El Marqués, quienes al llegar, valoraron a una persona, quien por las heridas graves que presentó, la trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del aparatoso accidente.