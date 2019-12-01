Vinculan a proceso a mujer por homicidio de periodista en Comonfort, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 17:30:41

Comonfort, Guanajuato, 24 de octubre de 2026.- A más de 11 años del asesinato del periodista José Gerardo “N”, conocido como “El Perro Negro”, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró que Elena “N” fuera vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el crimen ocurrió durante la madrugada del 25 de junio de 2015, entre las 2:00 y las 3:00 horas, en las oficinas del periódico El Tábano, propiedad del comunicador, ubicadas en la Plaza Comercial Nuevo Siglo, en la zona centro de Comonfort.

Las investigaciones señalan que la víctima fue atacada presuntamente por Elena “N”, con quien mantenía una relación de concubinato, y otro individuo. Ambos habrían aprovechado el conocimiento que tenían del periodista para agredirlo con un objeto punzocortante, provocándole heridas mortales en el cuello.

La Fiscalía precisó que, conforme a las indagatorias, el móvil del homicidio no estaría relacionado con la labor periodística que desempeñaba José Gerardo.

Para avanzar en el caso, el Ministerio Público revisó los antecedentes y realizó nuevas diligencias que permitieron obtener una orden de aprehensión contra la ahora imputada. Posteriormente, durante la audiencia inicial, presentó los elementos de prueba ante la autoridad judicial, que determinó vincularla a proceso.

Como parte de las medidas impuestas, Elena “N” permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía informó que las indagatorias continúan abiertas con el objetivo de esclarecer completamente el asesinato y determinar la posible responsabilidad de otras personas involucradas.

Aunque han transcurrido más de 11 años desde el crimen, el caso alcanzó una nueva etapa judicial con la vinculación a proceso de la imputada, sin que ello implique una sentencia condenatoria, pues deberá prevalecer la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad conforme a la ley.