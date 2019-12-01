París, Francia, 24 de octubre de 2026.- Cerca de mil personas fueron detenidas durante nuevas protestas realizadas este sábado en distintas ciudades de Francia. Las manifestaciones se llevaron a cabo por el aumento del costo de vida y los problemas en el sistema educativo, aunque algunas terminaron en enfrentamientos con la policía.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, informó que las manifestaciones se desarrollaron en su mayoría de manera pacífica. Sin embargo, al finalizar algunas movilizaciones, grupos de personas lanzaron objetos y fuegos artificiales contra los policías, quienes respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

En París, miles de personas salieron a las calles , para participar en las protestas. Durante los enfrentamientos, algunos negocios sufrieron daños y se reportaron intentos de saqueo en distintas ciudades. Las autoridades señalaron que los daños fueron menores en comparación con los registrados durante las manifestaciones de la semana pasada.

Ante la posibilidad de nuevos disturbios, Francia desplegó alrededor de 70 mil policías en todo el país. Además, el gobierno informó que dos personas resultaron gravemente heridas durante las protestas, una en Toulouse y otra en Clermont-Ferrand. Las autoridades advirtieron que el número de detenidos podría aumentar conforme avance el recuento.