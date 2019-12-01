Detienen a casi mil personas durante nuevas protestas en Francia

Detienen a casi mil personas durante nuevas protestas en Francia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 15:50:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

París, Francia, 24 de octubre de 2026.- Cerca de mil personas fueron detenidas durante nuevas protestas realizadas este sábado en distintas ciudades de Francia. Las manifestaciones se llevaron a cabo por el aumento del costo de vida y los problemas en el sistema educativo, aunque algunas terminaron en enfrentamientos con la policía.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, informó que las manifestaciones se desarrollaron en su mayoría de manera pacífica. Sin embargo, al finalizar algunas movilizaciones, grupos de personas lanzaron objetos y fuegos artificiales contra los policías, quienes respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

En París, miles de personas salieron a las calles , para participar en las protestas. Durante los enfrentamientos, algunos negocios sufrieron daños y se reportaron intentos de saqueo en distintas ciudades. Las autoridades señalaron que los daños fueron menores en comparación con los registrados durante las manifestaciones de la semana pasada.

Ante la posibilidad de nuevos disturbios, Francia desplegó alrededor de 70 mil policías en todo el país. Además, el gobierno informó que dos personas resultaron gravemente heridas durante las protestas, una en Toulouse y otra en Clermont-Ferrand. Las autoridades advirtieron que el número de detenidos podría aumentar conforme avance el recuento.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a mujer por homicidio de periodista en Comonfort, Guanajuato
Observatorio de Seguridad Humana reporta repunte de homicidios y extorsión en Apatzingán
En LC, Michoacán la FGE realiza destrucción de narcóticos
Aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro deja a una persona con heridas graves
Más información de la categoria
Detienen a casi mil personas durante nuevas protestas en Francia
EEUU busca que sus agentes participen en operativos contra crimen organizado en México
Balacera contra policías en Michoacán: Desatan ataque armado durante operativo de seguridad en Indaparapeo
Monreal cuestiona a Maru Campos por hacer pública conversación con Sheinbaum