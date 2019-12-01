Michoacán mostró su potencial como destino ideal para la industria fílmica: Sectur

Tzintzuntzan, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Después de cuatro días de intensas actividades, debates y toma de decisiones que influirán en la cinematografía nacional, concluyó la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas y Oficinas de Apoyo a Filmaciones, que por primera vez en todas sus ediciones, logró reunir al 90 por ciento de ellas, y el anfitrión fue el estado de Michoacán.

El evento coordinado por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión Fílmica de Michoacán (Cofilmich), en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), mediante la Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm), contó con la presencia de productores, directores, plataformas digitales como Amazon, y los comisionados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, por mencionar algunos.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur, recalcó que durante esta visita de trabajo, los más de 60 asistentes lograron adentrarse a parte de los sets naturales de “el alma de México”, como el Atrio de los Olivos, en Tzintzuntzan, donde conocieron este espacio que sirvió de locación para la producción de Juan Osorio, “Amanecer”, novela que sigue transmitiéndose en México, Latinoamérica y Estados Unidos, descubriendo de esta manera, la fotografía que pueden otorgar estos sitios a sus proyectos cinematográficos.

Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco, señaló: “Yo no conocía Pátzcuaro y la verdad tiene unos espacios divinos, una arquitectura única y la verdad muy contento de que estos encuentros se den en Michoacán, yo regresaré sin duda a un paseo con mi familia”.

Mientras que, Raúl Salinas Mora, director de Promoción y Difusión Turística de Acapulco; Linette Bergeret Muñoz, Comisionada de Filmaciones, y José Juan Cejudo Flores, asistente de la Comisión de Filmaciones, externaron su agradecimiento por la excelente organización del evento y todas las atenciones brindadas para acercarse a las ofertas turísticas y cinematográficas del estado.

Por su parte, Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich explicó que la reunión logró consolidar a Michoacán como un punto de encuentro clave para la industria audiovisual del país, “el cierre fue en el Centro Cultural Comunitario Tzintzuntzan, dirigido por la maestra Tania Calderón, quien ha sido una aliada estratégica de la comisión. Los asistentes reafirmaron el compromiso de fortalecer el trabajo en red y aprovechar el potencial cultural y natural de México y de Michoacán como motor de atracción para nuevas producciones”.

De esta manera “el alma de México” logró visibilizar escenarios ideales para filmaciones, los cuales ya lo han sido parte de telenovelas, películas, videos musicales, documentales y diversos comerciales que han servido para el desarrollo económico, cultural y turístico del estado.