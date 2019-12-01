Michoacán, invitado especial en el Festival de Vida y Muerte de Xcaret, muestra su tradición de Noche de Muertos

Playa del Carmen, Quintana Roo, 31 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró las actividades del 19 Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, que se desarrolla en el Parque Xcaret del 30 de octubre al 2 de noviembre, con Michoacán como invitado especial, frente a 50 mil turistas nacionales e internacionales que disfrutarán de cocineras tradicionales, artistas y artesanos del estado.

“El 1 y 2 de noviembre son días de profunda trascendencia para Michoacán, pues es cuando celebramos la Noche de Muertos de manera auténtica y tradicional en nuestras comunidades. Hacemos un reconocimiento especial a la tradición viva de la ribera del lago de Pátzcuaro, y en lugares como Tzintzuntzan, Quiroga, y Santa Clara del Cobre, que nos dan identidad”, destacó Ramírez Bedolla.

Durante la ceremonia de apertura el mandatario estatal destacó la K’uínchekua, evento cultural que reúne a más de 400 portadoras y portadores de las tradiciones en la zona arqueológica de Las Yácatas en Tzintzuntzan, y de los cuales, algunos se encuentran en Quintana Roo para mostrar la esencia de “el alma de México”.

La delegación estatal, encabezada por la Secretaría de Turismo (Sectur), bajo la dirección de Roberto Monroy García, está llevando la esencia de la Noche de Muertos a este importante parque temático internacional. Se exhibirá la riqueza de Michoacán a través de altares monumentales, ofrendas, tapetes florales, gastronomía, música y danzas tradicionales.

“Este es el orgullo michoacano que trasciende fronteras. Nuestra tradición ya ha capturado la atención de turistas asiáticos, canadienses, estadounidenses y europeos que se encuentran en el lugar, consolidando al estado como un referente mundial de la cultura”, afirmó el titular de Sectur.

Las presentaciones en vivo han sido un éxito con los músicos y danzantes con su folclor, los artesanos mostrando la maestría en sus altares y ofrendas, y las cocineras tradicionales compartiendo sus inigualables sabores y saberes ancestrales.

Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, quien acudió en representación de la gobernadora Mara Lezama Espinoza, destacó el trabajo de Michoacán y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla así como de la Secretaría de Turismo del estado.

Durante el evento inaugural acompañaron también al gobernador la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa; y el presidente de grupo Xcaret, Miguel Quintana Pali, quien dio la bienvenida a las actividades de la Noche de Muertos de Michoacán en Quintana Roo.

