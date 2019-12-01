Michoacán genera derrama de mil 210 mdp durante La Gran Escapada 2026

Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.- Michoacán obtuvo resultados sobresalientes en la segunda edición de La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo, al generar una derrama económica aproximada de mil 210 millones de pesos y registrar la participación de 604 establecimientos turísticos.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que los resultados obtenidos por la entidad demuestran el dinamismo del sector turístico, la confianza de viajeros y prestadores de servicios, y la coordinación entre autoridades y la iniciativa privada para fortalecer la promoción y comercialización de los destinos michoacanos.

Los municipios con mayor participación en esta edición fueron Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora, mientras que las categorías con mayor presencia correspondieron a agencias de viajes, servicios de alojamiento y establecimientos de alimentos y bebidas.

En cuanto a las preferencias de las y los viajeros, los segmentos de naturaleza y aventura, sol y playa, así como turismo comunitario fueron los más solicitados, y también destacó la oferta de paquetes todo incluido. Además, el 68 por ciento de las ventas se realizó mediante un esquema híbrido, combinando canales físicos y digitales; el 30 por ciento se efectuó únicamente en establecimientos físicos y el 2 por ciento en línea.

A nivel nacional, La Gran Escapada 2026 registró una derrama económica de 44 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 10 por ciento respecto de la edición anterior. Participaron 6 mil 557 establecimientos de las 32 entidades federativas y se ofrecieron 114 mil experiencias turísticas.

El presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que estos resultados son reflejo del liderazgo y la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para impulsar al turismo como motor de desarrollo económico y bienestar social.

Esta iniciativa, realizada del 18 al 21 de junio, fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y las secretarías estatales de turismo de las 32 entidades federativas.