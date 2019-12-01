Guanajuato: Intento de robo a tráiler desata balacera en la carretera Panamericana

Cortazar, Gto., 17 de julio de 2026.- Un intento de asalto contra un tractocamión que transportaba carga porcina provocó una persecución y un intercambio de disparos la mañana de este viernes sobre la carretera Panamericana, en el tramo Cortazar-Celaya, a la altura de la comunidad de El Chinaco, generando una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

Los primeros reportes surgieron tras varias llamadas al sistema de emergencias 911, en las que automovilistas alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en ese punto de la vialidad, lo que llevó al despliegue inmediato de unidades policiales.

Posteriormente, el Sistema de Seguridad Pública Municipal informó que los hechos se originaron cuando presuntos delincuentes intentaron apoderarse del tractocamión. En ese momento, agentes de la Agencia de Investigación Criminal que circulaban por la zona fueron atacados a balazos por los sospechosos.

Ante la agresión, los investigadores respondieron conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, lo que derivó en un enfrentamiento que obligó a reforzar la presencia policial en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública de Cortazar acudieron para asegurar el área, brindar respaldo a las autoridades ministeriales y mantener resguardada la escena mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias.

La investigación quedó en manos de las instancias competentes, que buscan establecer la mecánica de los hechos e identificar a los responsables del fallido robo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o lesionadas.