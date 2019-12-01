Red de huachicol ligada a Ruffo solo declaraba 10% del combustible, revela Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 14:50:20

Tulum, Quintana Roo, a 17 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló varios detalles de la investigación contra la red de huachicol fiscal ligada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido el pasado 16 de julio.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, desde Tulum, Quintana Roo, el funcionario federal explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) logró determinar que solamente se declaraba un 10 por ciento del combustible que ingresaba a territorio nacional.

En ese sentido, el secretario García Harfuch agregó que se trata de un caso en desarrollo.

“La mercancía era ingresada en territorio nacional (….) La red declaraba pues prácticamente solo el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque. Es una investigación en curso, todavía no está terminada”, indicó.

Igualmente, mencionó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó la red de huachicol ligada al exgobernador de extracción panista considerada “de las más grandes de de contrabando de combustible.

El ex gobernador Ruffo Appel fue capturado en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y posteriormente se le trasladó a la sede de la FEMDO en la Ciudad de México.