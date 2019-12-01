Michoacán fortalece su promoción como destino de reuniones en congreso nacional

León, Guanajuato, 17 de julio de 2026.- Michoacán participó activamente en el Congreso Nacional de MPI México Chapter, uno de los espacios más importantes del país para el intercambio de experiencias, la generación de alianzas y el análisis de tendencias que fortalecen la industria de congresos, convenciones y eventos.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que cada encuentro es una oportunidad para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades que reciben este tipo de actividades. “En Michoacán seguimos trabajando para consolidarnos como un destino competitivo para congresos, convenciones y eventos, convencidos de que cada reunión representa una oportunidad para generar desarrollo, empleo y bienestar para las y los michoacanos”, expresó el funcionario.

Durante el congreso, especialistas y líderes del sector compartieron ideas, tendencias y experiencias orientadas a fortalecer el turismo de reuniones en México, un segmento estratégico por su capacidad para atraer visitantes de alto valor, ampliar la ocupación hotelera y dinamizar cadenas productivas locales.

El titular de la Sectur subrayó que la colaboración entre destinos, organizadores y prestadores de servicios es fundamental para construir una oferta más competitiva y sostenible. “Los grandes encuentros impulsan el desarrollo de los destinos. Cada alianza y cada intercambio de conocimiento representa una oportunidad para construir destinos más competitivos y generar beneficios para las comunidades que reciben este tipo de eventos”, afirmó.

Con su participación en este foro nacional, Michoacán refrenda el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de fortalecer la promoción de la entidad en el segmento de reuniones para posicionar a Michoacán, “el alma de México”, como sede de congresos, convenciones y eventos de alcance nacional e internacional.