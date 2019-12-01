Exgobernador Ernesto Ruffo comparece vía remota ante jueza por presunto huachicol fiscal

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 17 de julio de 2026.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta este viernes su audiencia inicial por las acusaciones de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, derivadas de una investigación que lo vincula con una presunta red dedicada al contrabando de combustible hacia México.

La diligencia comenzó a las 13:00 horas y se lleva a cabo de forma remota desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), mientras que la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega conduce el proceso desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Al término de la audiencia, si la autoridad judicial determina que existen elementos suficientes para vincularlo a proceso, Ruffo Appel será trasladado al penal federal del Altiplano, donde permanecerá mientras continúa el procedimiento penal en su contra.

La sesión fue suspendida alrededor de las 14:00 horas para que la defensa del exmandatario estatal, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, revise el contenido de la causa penal 253/202.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Ruffo Appel y otras siete personas fueron detenidos por su presunta participación en una organización dedicada al ingreso ilegal de combustible desde Texas, Estados Unidos, mediante más de un centenar de carrotanques ferroviarios. Las investigaciones señalan que los cargamentos eran declarados con 10 mil litros por contenedor, aunque en realidad transportaban hasta 110 mil litros, evitando cumplir con las normas de importación y el pago de impuestos.

Las indagatorias también relacionan las operaciones con la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario. Según la FGR, entre enero y julio de 2025 las actividades atribuidas a esta organización habrían ocasionado un daño estimado de 4 mil millones de pesos al erario federal por incumplimientos fiscales.

La audiencia se reanudará a las 19:00 horas. Durante esa etapa, la FGR presentará las pruebas recabadas sobre las presuntas operaciones ilícitas, los volúmenes de hidrocarburos ingresados al país y los movimientos financieros nacionales e internacionales que, según la investigación, habrían sido utilizados para ocultar los recursos obtenidos.