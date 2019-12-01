Reporta SFA incidencias menores en cobro de cheques; asegura que pagos están garantizados

Reporta SFA incidencias menores en cobro de cheques; asegura que pagos están garantizados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 17:04:52
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Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.- La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) reportó  incidencias operativas con algunos cheques que fueron rechazados por la institución bancaria en la cámara de compensación, situación ajena a la voluntad del Gobierno del Estado y que fue atendida de manera inmediata, sin que ello represente un incumplimiento de las obligaciones salariales que corresponden a la administración estatal.

Dentro de este universo masivo de pagos, la dependencia detectó únicamente un margen menor al 1% de incidencias (alrededor de 50 casos). Se aclaró que este porcentaje mínimo no se debió a una falta de fondos —ya que la cuenta emisora de Banamex cuenta con el respaldo financiero total—, sino a un proceso técnico bancario ordinario cuando los trabajadores intentaron depositar los cheques en ventanillas de otras instituciones financieras.

A pesar de ser una cifra marginal, la Dirección de Fondos y Valores de la SFA ya se encuentra atendiendo de forma personalizada a este grupo reducido de trabajadores para que su pago quede liberado a la brevedad.

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