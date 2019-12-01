Adolescente que quitó la vida a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es sentenciado a tres años de prisión; tendrá que pagar más de 3 mdp de indemnización

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- Mediante la figura jurídica de procedimiento abreviado, un Tribunal de Enjuiciamiento especializado en Justicia para Adolescentes, emitió en contra de Osmar "N", de 15 años de edad, por el feminicidio de dos maestras de la Preparatoria "Antón Makárenko", ocurrido el pasado 24 de marzo en el puerto de Lázaro Cárdenas, sentencia de tres años de internamiento y pago de 3 millones 280 mil 769 pesos con 07 centavos por concepto de reparación del daño.

Sobre el particular se informó que en la audiencia de procedimiento abreviado, el adolescente aceptó su responsabilidad penal, luego de que la Fiscalía General del Estado autorizara esta forma de terminación anticipada del proceso y de que las víctimas indirectas manifestaran su conformidad con dicho mecanismo.

Como resultado, el Tribunal de Enjuiciamiento le impuso la máxima sanción prevista por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, consistente en tres años de internamiento en el Centro Integral para Adolescentes. Además, ordenó el pago de 3 millones 280 mil 769 pesos con 07 centavos por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de las víctimas.

El doble feminicidio ocurrió la mañana del 24 de marzo de 2026, cuando las profesoras Tatiana "N", de 37 años, y María del Rosario "N", de 36 años, fueron atacadas a balazos dentro de las instalaciones de la preparatoria.

De acuerdo con las investigaciones, el adolescente llegó al plantel portando un rifle AR-15, el cual ocultó en un estuche para guitarra. Presuntamente, el ataque ocurrió después de que las docentes le impidieran ingresar por haber llegado tarde a clases. En la escena del crimen fueron asegurados al menos 14 casquillos percutidos.

Las indagatorias también establecieron que, horas antes del ataque, el estudiante había publicado en redes sociales un video en el que aparecía mostrando el arma utilizada en el crimen. Tras cometer la agresión fue detenido por elementos de seguridad.