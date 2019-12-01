Aprehenden en la colonia Arroyo Colorado de Uruapan, Michoacán a presunto objetivo prioritario por robo de automóviles

Aprehenden en la colonia Arroyo Colorado de Uruapan, Michoacán a presunto objetivo prioritario por robo de automóviles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 15:46:39
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Uruapan, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal, se logró la detención de dos hombres en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de enervante en Uruapan. Una de las personas aseguradas es objetivo prioritario del municipio, presunto líder de una célula criminal dedicada al robo de automóviles. 

Sobre el particular se informó que durante un operativo conjunto entre la Guardia Civil, la FGE y autoridades municipales en la colonia Arroyo Colorado, fueron detenidos los implicados cuando viajaban a bordo de un vehículo KIA. 

Tras una revisión, los agentes confirmaron que la unidad presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

A los detenidos se les decomisó un arma de fuego tipo escuadra, cartuchos útiles y 14 envoltorios con una sustancia con las características de la metanfetamina. Tras su captura, los indiciados y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

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