Aseguran en Erongarícuaro, Michoacán un arsenal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 16:39:29

Erongarícuaro, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por autoridades de los tres niveles de Gobierno, se logró el aseguramiento de una camioneta cargada con armas de alto poder, cientos de cartuchos, droga y equipo táctico al descubrir la presencia de un operativo de las fuerzas de seguridad sobre la carretera Erongarícuaro–Pátzcuaro.

Sobre el particular se informó que un grupo de sujetos armados viajaban a bordo de una Toyota Hilux, modelo 2025, cuando detectaron el despliegue de las autoridades.

Para evitar ser capturados, descendieron apresuradamente de la unidad y escaparon entre la maleza hacia una zona cerril, dejando atrás el vehículo con todo el cargamento.

Tras asegurar la camioneta, los elementos realizaron una inspección y localizaron cuatro fusiles AK-47 calibre 7.62, 30 cargadores abastecidos, cerca de 900 cartuchos útiles, tres chalecos balísticos con placas, una pechera táctica y siete bolsas con marihuana.

Además, parte del equipo táctico y algunos envoltorios tenían las siglas de un grupo delictivo, indicios que ya son analizados por las autoridades como parte de la investigación.

Al revisar los antecedentes de la unidad, se confirmó que la camioneta contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada junto con todo el armamento, la droga y el equipo táctico.

Finalmente todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones para ubicar a los responsables y determinar la procedencia del arsenal.