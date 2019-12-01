Michoacán fortalece la atención al visitante rumbo a una Semana Santa inolvidable

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- La Semana Santa está cada vez más cerca y, con el objetivo de impulsar la profesionalización del sector turístico, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) realizó dos importantes jornadas de actualización en distintas regiones del estado. Estas acciones buscan garantizar servicios de mayor calidad y una mejor experiencia para quienes lleguen a “el alma de México” a disfrutar de las más de 700 actividades programadas en las siete regiones turísticas.

Al respecto, Roberto Monroy García, titular de la política turística estatal, detalló que estos encuentros fortalecen directamente la calidad en el servicio y la calidez en la atención. Con estas estrategias, el Gobierno del Estado asegura que los prestadores de servicios estén plenamente preparados para recibir a los visitantes y proyectar la mejor imagen de los destinos michoacanos.

La primera se desarrolló en Laguna Larga ubicada en Los Azufres, cerca del municipio de Hidalgo, donde se impartió el curso de camaristas, en el cual participaron 46 asistentes, entre personal de hoteles y prestadores de servicios turísticos. Durante esta jornada, explicó el funcionario, se abordaron temas clave como la limpieza y acondicionamiento de habitaciones, estándares de calidad y atención al cliente, todo con el propósito de elevar la experiencia de los usuarios.

Por otra parte, en Uruapan se realizó el curso de Primer Contacto para la Policía Turística, dirigido a elementos encargados de la atención directa a los visitantes. Este encuentro tuvo como finalidad fortalecer habilidades de orientación, atención y manejo adecuado de situaciones en el marco del Tianguis Artesanal del Domingo de Ramos, que se desarrollará del 28 de marzo al 12 de abril.