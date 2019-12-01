Presunta responsable del homicidio de su esposo en Hidalgo, Michoacán, es vinculada a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 12:09:54

Hidalgo, Michoacán, a 21 de marzo 2026.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a Jocelyn “N”, quien es señalada de Week la presunta responsable de la comisión del delito de homicidio, cometido en agravio de su esposo en el municipio de Hidalgo.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 22 de septiembre de 2019, Ramiro M., se encontraba en su domicilio de la calle Capulín, colonia La Palma, donde fue golpeado por su pareja, Jocelyn “N” y otra persona, hasta causarle la muerte. Su cuerpo fue localizado en un barranco situado al norte de la ciudad.

Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que dio inicio con las investigaciones. Una vez establecida la posible participación de Jocelyn “N” en el delito, fue obtenida una orden de aprehensión en su contra.

En audiencia, el órgano jurisdiccional encontró como suficientes los datos de prueba expuestos por la Fiscalía para resolver su vinculación a proceso, fijar prisión preventiva oficiosa.