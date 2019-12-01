Estallan explosivos contra presunto palenque clandestino, junto a unidad deportiva en Los Reyes, Michoacán; se habla de ataque con dron y moto - bomba

Los Reyes, Mich., a 20 de marzo de 2026.— La tensión y el miedo se apoderaron de Los Reyes este viernes, luego de que un dron y una moto - bomba fuera detonados en inmediaciones de la Unidad Deportiva municipal, donde se encontraban ciudadanos y familias, en lo que se trataría de un ataque dirigido a un evento clandestino de peleas de gallos que se llevaban en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente ocurrió la tarde de este viernes, alrededor de las 6 de la tarde, mientras decenas de personas se encontraban reunidas en torno a las peleas, una práctica prohibida en muchas regiones pero que continúa realizándose de forma clandestina en Los Reyes, por miembros del cartel homónimo que dominan la región.

Testigos relataron que el artefacto —transportado por un dron— fue lanzado repentinamente hacia la zona donde se concentraban los asistentes, provocando confusión, gritos y una estampida momentánea, así como daños en varias camionetas de lujo. Una segunda explosión se registró en un estacionamiento, donde al parecer una moto - bomba detonó.

Ante esta situación, en la unidad deportiva, los presentes abandonaron el lugar de inmediato ante el temor de que otro dispositivo representara un riesgo mayor.

Hasta el momento no se ha confirmado si el dron contenía algún tipo de carga peligrosa o si se trató únicamente de un acto intimidatorio. Tampoco se ha informado sobre personas lesionadas.

El suceso ha encendido alertas entre autoridades y población, ya que el uso de drones en contextos de violencia o para generar pánico se ha vuelto una práctica cada vez más recurrente en distintas regiones del país.

Elementos de seguridad no han emitido aún un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido, mientras se desconoce quién o quiénes estarían detrás de los ataques.