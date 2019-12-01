Especialistas debaten en Michoacán sobre los retos actuales en la construcción del tipo penal

Morelia, Mich., a 20 de marzo de 2026.– La magistrada presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, Laura Elena Alanís García, participó en el evento académico “La construcción del tipo penal en la sociedad contemporánea”, organizado por la Academia Michoacana de Ciencias Penales, donde se reflexionó sobre los desafíos actuales en la elaboración de normas penales y su impacto en el sistema de justicia.

La funcionaria acudió en representación del Poder Judicial al acto protocolario realizado en la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reafirmando el compromiso institucional con el análisis académico y el fortalecimiento del marco jurídico en materia penal.

Posteriormente, Alanís García tomó parte como panelista en una mesa de análisis junto con los especialistas Manuel Vidaurri Aréchiga y Jaime Llera Álvarez, ambos con amplia trayectoria académica y jurisdiccional en el ámbito del derecho penal.

Durante el encuentro, los participantes abordaron los factores que actualmente influyen en la tipificación de conductas delictivas y en el incremento de las penas, temas que han generado debate en el contexto de las reformas penales contemporáneas.

Entre los puntos discutidos destacaron la criminología mediática y su influencia en la agenda política, así como los riesgos de que la presión social y mediática derive en la creación de normas penales sin el suficiente rigor científico. Los especialistas también analizaron la erosión del principio de proporcionalidad penal, así como problemas de técnica legislativa en la redacción de leyes, lo que puede afectar principios fundamentales como la legalidad y la taxatividad penal.

Asimismo, se discutió el impacto de las redes sociales en la construcción de la agenda legislativa, fenómeno que, de acuerdo con los panelistas, ha generado nuevas presiones para reformar o endurecer el sistema penal. En ese contexto, se planteó la necesidad de mantener un equilibrio entre las demandas sociales de seguridad y los límites que impone una política criminal democrática.

El diálogo académico también abordó el concepto de “populismo penal responsable”, en el que se busca responder a las exigencias ciudadanas sin sacrificar el rigor técnico y científico que debe caracterizar al derecho penal.

La mesa de análisis se desarrolló ante un público conformado por servidores públicos del Congreso, litigantes y personas con experiencia jurisdiccional, quienes participaron como audiencia en un espacio de reflexión que busca contribuir al debate jurídico contemporáneo y a la evolución del sistema de justicia penal en el país.