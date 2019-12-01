Controlan incendio en edificio de la Colonia Roma en la CDMX; rescatan a un perrito

Controlan incendio en edificio de la Colonia Roma en la CDMX; rescatan a un perrito
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 16:01:09
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Ciudad de México, 21 de marzo de 2026.- Elementos de emergencia atendieron un incendio registrado en un cuarto ubicado en el séptimo piso de un edificio en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego fue controlado y extinguido por los cuerpos de rescate, quienes posteriormente realizaron labores de remoción para evitar la reactivación de las llamas.

Durante las maniobras, los equipos de emergencia lograron rescatar a un perro que se encontraba al interior del departamento afectado, sin que hasta el momento se reporten más víctimas.

Las autoridades continúan en el lugar para evaluar posibles daños y determinar las causas del siniestro.

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