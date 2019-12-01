Lula propone alianza entre Petrobras y Pemex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 12:50:01

Brasilia, Brasil, a 21 de marzo 2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, formar una alianza entre las petroleras estatales Petrobras y Petróleos Mexicanos (Pemex) para explorar crudo en aguas profundas del Golfo de México.

El mandatario brasileñoafirmó en un acto para anunciar inversiones en el área de refino, que llamó por teléfono a la “compañera Claudia” (Sheinbaum) a petición de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, para estudiar una posible asociación con la empresa productora del Estado mexicano.

En ese sentido, el líder progresista comentó que durante la llamada le recordó a la jefa del Ejecutivo federal que puede “tener una ayuda muy grande” de Petrobras “para explorar petróleo junto con Pemex “a dos mil 500 metros de profundidad” en el Golfo de México.

Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de Nueva York, Madrid y São Paulo, ha ganado experiencia en la explotación de hidrocarburos en aguas profundas principalmente desde que descubrió el horizonte marino del presal.

En esa llamada, según informó la Presidencia brasileña, ambos líderes discutieron “el fortalecimiento de las relaciones económicas” bilaterales y, en particular, expresaron su interés en “profundizar” los lazos bilaterales en el área de energía.