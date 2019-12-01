Fuerte explosión deja 8 personas lesionadas y al menos 4 viviendas dañadas en Coacalco, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 19:52:25

Coacalco, Estado de México, a 20 de marzo de 2026.- Una fuerte explosión por supuesta acumulación de gas, dejó el saldo de una casa derrumbada y afectaciones en otras tres más, así como 8 personas heridas en la colonia La Magdalena del municipio de Coacalco.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes, cuando los vecinos de la zona escucharon un fuerte estruendo que cimbro sus viviendas.

La vivienda en la que se originó el siniestro está ubicada en la calle Monterrey y cerrada Tamaulipas de la colonia antes mencionada, la cual quedó totalmente destruida.

De acuerdo a la información preliminar, la explosión se originó por la acumulación de gas LP por un tanque, dejando daños en varias viviendas cercanas, afectando muros, ventanas y puertas, así como a dos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

El coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo en el Estado de México, Adrián Hernández Romero, confirmó que fueron cuatro casas las más afectadas.

Además dijo que fueron 8 las personas lesionadas entre ellos Raúl González Medina de 30 años de edad, Juan José Cárdenas Soriano de 76 años, Margarita Onofre Amador de 22 años, Ana Luisa Díaz Rivera de 36 y María del Carmen Elvira Rodríguez de 63 años; mismos que fueron trasladados a la clínica 98 del IMSS.

También dos de los heridos tuvieron que ser vía aérea al hospital Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México.

El gobierno municipal de Coacalco, aseguró que se habilitarán albergues para dar atención a las familias que resultaron afectadas por la explosión.