Ataque armado en Jacona, Michoacán deja saldo de un muerto y un herido

Ataque armado en Jacona, Michoacán deja saldo de un muerto y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 13:49:08
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Jacona, Michoacán, a 21 de marzo 2026.- Un saldo de una persona muerta y una herida, fue el saldo que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto las dos personas en la colonia Linda Vista de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Curutarán y Del Valle habían atacado a balazos a dos individuos.

Al sitio se tras lazaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que estaba herido además de conformar la muerte de otro.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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