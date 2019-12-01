Cae "El Custodio", presunto extorsionador de comerciantes en Edomex; exigía 200 mil pesos a víctima

Lerma, Estado de México, a 21 de marzo 2026.- Personal de seguridad estatal capturó a Marco Antonio “N”, alías “El Custodio”, presunto extorsionador de comerciantes en el municipio de Lerma y la zona metropolitana de Toluca, en el Estado de México.

De acuerdo con información oficial, el sujeto contaba con una orden de aprehensión por los hechos ocurridos el 20 de marzo del 2024 cuando la víctima denunciante laboraba en un restaurante bar ubicado en Amomolulco, perteneciente al municipio de Lerma, cuando en un momento determinado, el sospechoso o y dos personas más arribaron al establecimiento y se identificaron como miembros de la Familia Michoacana y le exigieron el pago de 200 mil pesos a cambio de no hacerle daño.

Asimismo, según la demanda, le advirtieron que cada mes tendría que pagar una cuota económica para evitar daños a su persona, su familia o al negocio.

Tras no acceder a sus demandas, “El Custodio” y otro hombre llegaron al establecimiento un día después y realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de la fachada del lugar.

Marco Antonio “N” fue capturado en el municipio de Lerma y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lerma a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que las investigaciones de la Fiscalía CDMX señalan que Marco Antonio ‘N’ laboraba como custodio del penal de Lerma donde realizaba la venta estupefacientes para una célula vinculada a un grupo criminal con orígenes en Jalisco, sin embargo, fue cooptado por una organización delictiva con orígenes en Michoacán, una vez que alias ‘El Pecha’ y ‘El Gordo’, lo integraron a la célula en donde se encargaba de reclutar a más personas para esa organización criminal, además de realizar la venta de narcóticos.