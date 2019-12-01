Michoacán está listo para la Noche de Ánimas; vive la experiencia

Michoacán está listo para la Noche de Ánimas; vive la experiencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 21:22:20
Pátzcuaro, Michoacán, 24 de octubre del 2025.- Te esperamos en Michoacán para vivir la verdadera esencia de la Noche de Ánimas, una tradición que trasciende el tiempo y enciende el alma de nuestro estado.

Este día, el titular de la Secretaría de Turismo del estado, Roberto Monroy, realizó un recorrido interinstitucional por las comunidades de la ribera del Lago de Pátzcuaro, acompañado por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, y diversas autoridades estatales.

Durante el recorrido se supervisaron los preparativos y la logística para esta emblemática fecha, además de dialogar con lancheros y comerciantes del muelle general y de San Pedrito de Pátzcuaro.

El trayecto incluyó también la visita a Urandén, Arócutin, Santa Fe de la Laguna, Tzintzuntzan y otros lugares que cada año se convierten en símbolos vivos de la Noche de Muertos, una celebración que pone a Michoacán en los ojos del mundo, ¡te esperamos!
 

