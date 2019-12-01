Ataque armado deja a joven motociclista en estado crítico en Zamora, Michoacán

Zamora, Mich., a 13 de diciembre de 2025.— Un joven de 19 años lucha por su vida luego de ser víctima de un ataque a balazos la noche del sábado en calles de la colonia Valencia Segunda Sección, en un hecho que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

La agresión ocurrió poco después de las 19:00 horas sobre la calle Cartagena, entre Sevilla y Azucena, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, elementos de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional aseguraron la zona para evitar riesgos a la población.

Paramédicos voluntarios del grupo Roa brindaron los primeros auxilios al lesionado, identificado como Francisco Javier G. V., quien presuntamente se desplazaba a bordo de una motocicleta al momento del ataque. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se tiene información sobre los responsables del atentado ni sobre el móvil de la agresión. Personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar para realizar el levantamiento de indicios, así como recabar testimonios que permitan integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades mantienen las indagatorias en curso para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia en el municipio.