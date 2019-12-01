Hallan restos humanos en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 22:38:57
Tarímbaro, Michoacán .- Los restos de una persona, al parecer del sexo masculino, fueron hallados en las inmediaciones de la tenencia de Cuto del Porvenir.

 

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaban tirados los gestos de una persona.

 

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

 

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales últimos Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
