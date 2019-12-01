Tunden a Martí Batres y el ISSSTE por paupérrimo consultorio médico del Plan Michoacán, estrategia de 57 mil millones de pesos: “Están mejores los de Dr. Simi”, reprochan 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 20:17:00

Morelia, Mich., a 13 de diciembre de 2025.- Usuarios de la red social X tundieron al ISSSTE y su director, el morenista Martí Batres, por la apertura de un consultorio médico dentro del Plan Michoacán, el cual por su austeridad provocó todo tipo de críticas que fueron ocultas de las redes sociales.

En su cuenta personal, Martí Batres presumió la mañana del sábado: “Informo que quedó listo el primer Consultorio ISSSTE en el contexto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Está ubicado en el municipio de Tarímbaro”.

La publicación fue acompañada por cuatro fotografías que muestran un pequeño consultorio amueblado, pero sin equipamiento esencial como medicinas.

Los usuarios no pasaron por alto la publicación, emitiendo todo tipo de críticas que fueron ocultas por el titular del ISSSTE.

Algunos comentarios fueron son sobre la falta de medicamentos (“‘Listo’ con los estantes vacíos, sin medicinas, sin insumos, sin nada… puro show como siempre”, “no se ve ni un medicamento”), mientras que otros fueron sobre las instalaciones (“Los consultorios del Dr Simi están más equipados que esa mamarrachada”, “No veo más que una sala con unos cuantos muebles vacía , así no se salvan vidas”, “los consultorios del Dr Simi, están mejor equipados, es más, ni siquiera cumple con la NOM para consultorios”).

Algunos usuarios incluso cuestionaron los objetivos del Plan Michoacán, la estrategia de 57 mil millones de pesos para pacificar Michoacán (“Pregunta: ¿cómo un consultorio sin medicamentos se convierte en estratégico para La Paz y la justicia?).

La respuesta a las cientos de críticas duras y hasta ofensivas, fue manejada de mala manera por el equipo de Batres en redes, quien mandó cientos de comentarios al área de respuestas no visibles, dejando solo unas pocas cuantas que aplauden el actuar del funcionario y del Instituto.