Michoacán continúa dando ejemplo en turismo comunitario a nivel nacional: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 11:06:03
Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- El turismo comunitario en Michoacán sigue dando ejemplo a nivel nacional por la forma en la que se realiza, siempre bajo el eje de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, informó que la entidad ha avanzado a la segunda fase de la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias 2025, que fue publicada por la Secretaría de Turismo de México.

El estado participa con 60 proyectos, procedentes de municipios como Pátzcuaro, Paracho, Tlalpujahua, Angangueo, Morelia, Uruapan y Tzintzuntzan, entre otros. Su inclusión en la siguiente etapa demuestra la experiencia consolidada de estas propuestas.

Monroy García enfatizó que esto es un ejemplo claro que desde “el alma de México”, se promueve el respeto a la naturaleza, la riqueza cultural y nuestras tradiciones vivas.

Los resultados de esta segunda fase de la convocatoria se puede revisar en el siguiente link https://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/2025/DGTIC/08_25_hsncep/michoacan.pdf 

