Michoacán conquistará al turismo internacional durante el Mundial 2026: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 17:10:45
Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Michoacán, su gastronomía, cultura, destino, naturaleza, aventura y artesanías, serán promocionadas en Punto México, un espacio para la promoción y venta de los productos de los estados, el cual se ubica dentro de Secretaría de Turismo Federal, esto en el marco del Mundial 2026, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

“Michoacán es la entidad con mayor presencia en este recinto, el cual destaca por su gran afluencia y capacidad para promover el destino y generar ventas. Estaremos presentes en junio, mes de la inauguración del Mundial; al ser la Ciudad de México una de las sedes, aprovecharemos el importante flujo de turismo internacional para proyectar nuestra riqueza cultural”, comentó el funcionario estatal.

Además, agregó que Punto México tiene otras dos sedes en el centro de la capital del país, muy cerca del Palacio de Bellas Artes, y uno más en Utopía, espacio que está dentro del centro comercial Carso en Polanco, un lugar muy importante para el movimiento económico. 

Monroy García destacó que además, Michoacán también estará durante cuatro días del mismo mes, en el Centro Cultural Los Pinos, para el evento denominado Origen. 

“El atractivo principal es Michoacán: desde su gastronomía hasta su naturaleza, estar aquí ya representa toda una experiencia. Eso es lo que proyectaremos durante nuestra estancia en Punto México, sumado a cuatro días de promoción y venta en Los Pinos para fortalecer la presencia del destino”, concluyó el titular de la política turística estatal.

