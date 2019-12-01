Michoacán, con todos los escenarios para ser un set de producciones: Sectur  

Pátzcuaro, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- Solo se debe poner la cámara y comenzar a filmar en Michoacán, afirmó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), sobre las ventajas que tiene “el alma de México” para recibir a las producciones que deseen desarrollar sus películas, telenovelas o comerciales.

“Tenemos todo ¿qué quieren grabar? Tenemos haciendas, cascadas, campos, playas, Pueblos Mágicos, islas, edificios históricos, paisajes naturales, artesanías y gastronomía en las distintas regiones”, afirmó el funcionario estatal.

En el marco de la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas y Oficinas de Apoyo a Filmaciones, el titular de la política turística de Michoacán señaló que en el estado se cuenta con todos los climas, “solo falta el desierto pero tenemos arquitectura y modernidad juntos, somos un estado con un gran abanico de oportunidades”.

Esa variedad, opciones y facilidades, señaló, es de lo que se están dando cuenta las y los comisionados de los distintos estados que se han hecho presentes al encuentro, “además de los productores, directores, en esto tiene que ver mucho el Festival Internacional de Cine de Morelia y de las grabaciones que se han hecho aquí, como recientemente sucedió con la novela ‘Amanecer’ que sigue al aire en México, Latinoamérica y Estados Unidos, eso nos ha puesto en el escenario para que los cineastas lleguen con nosotros”.

Monroy García adelantó que a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), que dirige Luis Fernando Gutiérrez Lara, la Sectur y el estado tiene acercamiento con productoras de cine para posibles futuras filmaciones. “Estamos viendo qué apoyos requieren, pero habrá que esperar a tomar las decisiones. Estamos contentos de que se acerquen y generen derrama económica al pagar hoteles, alimentos y al adquirir artesanías, esto ya pasó con la película ‘Coco’ hace unos años que visibilizó la tradición de la Noche de Ánimas”, concluyó.