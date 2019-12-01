Michoacán con paisajes que parecen sacados de un sueño: Diego Klein

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- El actor Diego Klein quedó maravillado por la grandeza de Michoacán, y no dudó en decirlo durante su visita para grabar diversas escenas de la novela “Amanecer”, en la cual se difunden distintos escenarios de “el alma de México”.

Entre paisajes que parecen sacados de un sueño, sabores que conquistan el alma y una cultura que se respira en cada rincón, Michoacán le robó el corazón, y así se escucha en el video que publicó en sus redes sociales la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

“Muy agradecido y feliz de estar aquí (en Michoacán). Definitivamente es espectacular, o sea, yo creo que esta novela escogió un lugar tan especial como este por lo maravilloso que es ¿no? Y por lo bonito que se ve”, dice el actor que interpreta a ‘Gregorio’, el primer amor de ‘Alba’, personaje al que da vida Livia Brito.

Klein continuó mostrando su gusto por Tzintzuntzan y Pátzcuaro, lugares donde grabó sus escenas, como lo expresó en un video: “Yo cuando llegué lo primero que hice fue venir a visitar esta maravilla (ex Convento de Santa Ana) asombrarme y decirles qué orgulloso estoy de Michoacán”.

Dicho melodrama de Televisa/Univisión sigue transmitiéndose en México y Estados Unidos. La producción de Juan Osorio ha logrado mostrar la riqueza cultural, artesanal, gastronómica y natural de Michoacán. Se transmite de lunes a viernes en el horario estelar a las 21:30 horas.