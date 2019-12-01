Michoacán comparte su Noche de Muertos con turistas de distintas partes del mundo

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.- La Noche de Muertos ya se vive en las comunidades y municipios de Michoacán, donde habitantes y visitantes nacionales e internacionales participan en ceremonias, actividades culturales, muestras gastronómicas, desfiles de catrinas y recorridos por altares y ofrendas que mantienen viva una de las tradiciones más representativas del estado, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El titular de la dependencia estatal, Roberto Monroy García, señaló que Cotija, Jiquilpan, Pátzcuaro, Janitzio, Erongarícuaro, Quiroga y Morelia son algunos de los destinos que ya reciben a turistas nacionales e internacionales, quienes han llegado para conocer y experimentar esta celebración a través de sus distintas expresiones. Destacó que la programación contempla más de 700 actividades en siete regiones del estado, disponibles para consulta en visitmichoacan.com.mx⁠.

En el Pueblo Mágico de Cotija, la celebración reunió a familias y visitantes en torno a altares, catrinas, catrines y música, con actividades que también dieron vida al entorno de la laguna de San Juanico. Por su parte, Jiquilpan celebra la edición 12 del Festival de las Almas 2026, con desfiles, música y expresiones culturales que llenan sus calles de tradición. En Pátzcuaro, cientos de turistas ya recorren este Pueblo Mágico, algunos para vivir por primera vez la experiencia y otros para reencontrarse con una celebración que tiene sus raíces en las comunidades michoacanas.

En Janitzio, la emblemática isla del lago de Pátzcuaro, las y los visitantes pueden disfrutar de actividades culturales, altares monumentales y expresiones tradicionales. Además, la ceremonia ancestral del panteón puede apreciarse desde un mirador panorámico de más de tres metros de altura. En Morelia, plazas y espacios públicos como la calzada Fray Antonio de San Miguel, la plaza Jardín Morelos, la plaza de Armas y el Jardín de las Rosas lucen altares y ofrendas elaborados por instituciones educativas.

Entre las y los visitantes que ya disfrutan de Michoacán se encuentran personas provenientes de Estados Unidos, Suiza, Argentina, Líbano, Alemania, China, Japón, Francia, Chile, Inglaterra y España, así como de Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Irapuato, Puerto Vallarta y Guanajuato, entre otros lugares. Su presencia confirma el interés por conocer una celebración en la que las comunidades comparten su identidad, sus costumbres y la memoria de quienes se adelantaron en el camino.