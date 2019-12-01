Asesinan a comerciante en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 12:24:33

Apatzingán, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre que se dedicaba a comercializar aguacate, fue asesinado a balazos en la colonia Independencia de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que sobre la avenida Lucio Blanco, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.