Se incendia vivienda en Maravatío, Michoacán

Autor: Gustavo Ruíz/ Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 12:59:19

Maravatío, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Francisco I. Madero de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida colonia, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro se determinó que solo hubo daños materiales, las causas del mismo no se dieron a conocer.