Localizan a hombre sin vida junto a vías del tren en Celaya, Guanajuato; presentaba huellas de violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 12:32:17

Celaya, Guanajuato a 01 de noviembre de 2026.– Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este domingo en las vías del tren que colindan con la autopista, en la colonia Juan Pablo II, a espaldas de la empresa Reciper.

De acuerdo con los primeros reportes, un ciudadano que transitaba por la zona observó el cuerpo de un hombre con aparentes lesiones en la cabeza, por lo que dio aviso a las autoridades.

La víctima vestía únicamente pantalón de mezclilla y botas de trabajo. Fue descrita como una persona de complexión delgada y cabello corto.

Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio, acordonaron el área y solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la identidad del hombre permanece desconocida. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.