Tragedia en Guanajuato: accidentes de motocicleta dejan cinco personas sin vida en una mañana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 12:16:53

Celaya/Cortazar, Guanajuato a 01 de noviembre de 2026.– Cinco personas perdieron la vida en tres accidentes de motocicleta registrados durante la madrugada y mañana de este domingo 1 de noviembre, en distintos puntos de la región.

El primer percance ocurrió en la comunidad de San Cayetano, cerca de una recicladora, en el cruce de Niños Héroes y avenida Juárez, donde un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta fueron impactados por una camioneta negra. Ambos fallecieron en el lugar. El conductor de la unidad involucrada se retiró y hasta el momento se desconoce su identidad.

Horas después, otro accidente se registró sobre la lateral a Villagrán, en el cruce con el eje Juan Pablo II. Una pareja que viajaba en motocicleta sufrió un percance; la mujer falleció en el sitio, mientras que el hombre fue trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida.

El tercer hecho ocurrió en el bulevar Insurgentes, en Cortazar, cerca del cruce con Guadalupe Victoria, donde un joven fue localizado sin vida junto a una motocicleta roja.

Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias de los tres accidentes. Entre las posibles causas se encuentra el exceso de velocidad, aunque serán los peritajes correspondientes los que determinen cómo ocurrieron los hechos.