Michoacán cautivará Xcaret con la representación de Noche de Muertos purépecha: Sectur

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2025.- Michoacán es el estado invitado en el Festival Tradiciones Vida y Muerte de Xcaret, con el objetivo de promover la emblemática Noche de Muertos. Se espera que la riqueza de esta tradición cautive a más de 50 mil turistas y visitantes nacionales e internacionales.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), informó que el evento se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre. Durante esas fechas, la emblemática Noche de Muertos de Michoacán será representada en Quintana Roo a través de sus portadores de las tradiciones, incluyendo a cocineras tradicionales, artesanos y artistas destacados.

“El turista y visitante al Parque Xcaret se adentrará a lo que se vive únicamente visitando Michoacán, a través de la cosmogonía del pueblo purépecha. Habrá conciertos, talleres y exposiciones, además de la representación de los altares de muertos que cautivarán a los asistentes”, explicó Monroy García.

Esta segunda participación de Michoacán en Xcaret es resultado de un esfuerzo coordinado entre las secretarías de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, además de la Casa de las Artesanías. El objetivo es promocionar la riqueza artesanal, cultural e histórica del estado, ofreciendo una profunda experiencia cultural arraigada en la memoria colectiva del país, mediante un acto de memoria y comunidad.

Durante cuatro días, turistas y visitantes podrán vivir una experiencia única a través de una programación que incluye espectáculos escénicos, conciertos en vivo para todas las edades, intervenciones visuales, rituales y talleres culturales, así como recorridos temáticos y cocina tradicional preparada por cocineras purépechas y mayas. Todos los pormenores y costos se pueden consultar en la página oficial de Xcaret: https://www.xcaret.com/es/