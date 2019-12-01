México fue el segundo país más visitado en América en 2024

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 07:26:16

Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- México fue el segundo país más visitado del continente americano en 2024, con un total de 45 millones de llegadas internacionales, lo que representó un incremento del 7.4 por ciento respecto al año anterior.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora con base en cifras de la Oficina de Turismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con los datos del organismo internacional, la República Mexicana se situó solo por debajo de Estados Unidos, que registró 72.4 millones de visitantes, y por encima de Canadá (19.9 millones) y República Dominicana (8.5 millones).

En ese sentido, la funcionaria federal subrayó que estos resultados confirman la posición estratégica del país y el reconocimiento mundial a su oferta cultural, natural y gastronómica.

Además, indicó que la tendencia sigue al alza, ya que durante el primer semestre de 2025 arribaron 23.4 millones de turistas internacionales, lo que significó un aumento del 7.3 % frente al mismo periodo de 2024.