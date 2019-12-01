"México está de moda", asegura Josefina Rodríguez Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 10:17:11

Ciudad de México, a 15 de enero 2025.- La titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que “México está de moda” y vive un gran momento en cuanto a la llegada de visitantes y turistas.

Cuando digo que México está de moda es porque hoy vivimos un gran momento; somos mejores anfitriones, tenemos gastronomía y tenemos cultura”, explicó la funcionaria federal.

Lo anterior lo declaró en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, en donde resaltó que los visitantes extranjeros regresan al país porque “lo tiene todo”.

En ese sentido, comentó que Estados Unidos, es el “mercado emisor” para México en materia de turismo, con más de 1 millón 200 mil estadounidenses turistas que visitan el país cada mes.

No obstante, reveló que últimamente, el mercado chino va en aumento y es el que gasta más cuando visita el territorio nacional.

"Estamos recibiendo nuevos mercados que no habíamos tenido la fortuna de que gastaran en nuestro país; como el mercado asiático, el mercado chino, que es el que gasta tres veces más que cualquier mercado turístico, hoy tenemos 10 por ciento más de turistas chinos, lo cual nunca se había dado. Eso es parte de diversificar la oferta turística”, manifestó la secretaria Rodríguez Zamora.