"México está de moda", asegura Josefina Rodríguez Zamora

"México está de moda", asegura Josefina Rodríguez Zamora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 10:17:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 15 de enero 2025.- La titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que “México está de moda” y vive un gran momento en cuanto a la llegada de visitantes y turistas.

Cuando digo que México está de moda es porque hoy vivimos un gran momento; somos mejores anfitriones, tenemos gastronomía y tenemos cultura”, explicó la funcionaria federal.

Lo anterior lo declaró en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, en donde resaltó que los visitantes extranjeros regresan al país porque “lo tiene todo”.

En ese sentido, comentó que Estados Unidos, es el “mercado emisor” para México en materia de turismo, con más de 1 millón 200 mil estadounidenses turistas que visitan el país cada mes.

No obstante, reveló que últimamente, el mercado chino va en aumento y es el que gasta más cuando visita el territorio nacional.

"Estamos recibiendo nuevos mercados que no habíamos tenido la fortuna de que gastaran en nuestro país; como el mercado asiático, el mercado chino, que es el que gasta tres veces más que cualquier mercado turístico, hoy tenemos 10 por ciento más de turistas chinos, lo cual nunca se había dado. Eso es parte de diversificar la oferta turística”, manifestó la secretaria Rodríguez Zamora.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Violencia vuelve a pegar con fuerza en Sinaloa: ultimaron a 8 personas el miércoles
Se incendia negocio en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Arrestan a dos sujetos en Tabasco por presunto canibalismo; siguen prófugos cinco más
En Buenavista, Michoacán aseguran 3 vehículos con reporte de robo, uno cuenta con blindaje improvisado
Más información de la categoria
Violencia vuelve a pegar con fuerza en Sinaloa: ultimaron a 8 personas el miércoles
Arrestan a dos sujetos en Tabasco por presunto canibalismo; siguen prófugos cinco más
Irapuato: iban por su padre y balearon a niño de 7 años
Jefe de Escoltas de Carlos Manzo sabía que lo iban a matar un mes antes de su atentado: Juan Manzo
Comentarios