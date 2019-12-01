Submarino de EEU hunde buque de guerra iraní en el océano Índico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 08:38:16

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de febrero 2026.- Un submarino de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní que navegaba por el océano Índico, según informó Pete Hegseth, jefe del Departamento de Guerra (DOW).

“Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo”, puntualizó en rueda de prensa.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el ataque que formó parte de la operación militar estadounidense en Medio Oriente.

A través de un comunicado, el almirante Brad Cooper, explicó que la nave atacada “ahora tiene un agujero en su costado”.

Según datos de EEUU, como resultado de la Operación Furia épica, su ejército ha estruido 17 barcos iraníes y atacado cerca de 2 mil objetivos con más de 2 mil municiones.

Además, bombarderos B-2, B-1 y B-52 han golpeado instalaciones estratégicas y puestos de mando.