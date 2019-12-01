Golpe en la México-Guadalajara: cae tráiler con misterioso cargamento frente a caseta de Ecuandureo

Golpe en la México-Guadalajara: cae tráiler con misterioso cargamento frente a caseta de Ecuandureo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 01:33:44
Morelia, Mich., a 4 de marzo de 2026.- Lo que parecía una tarde rutinaria en la autopista México-Guadalajara terminó en un fuerte despliegue federal cuando elementos de la Guardia Nacional interceptaron un tráiler que transportaba un cargamento de presunta sustancia ilícita.

El aseguramiento ocurrió el martes a la altura de la caseta de cobro de Ecuandureo, donde agentes de la División Caminos marcaron el alto a la pesada unidad para una revisión protocolaria. Sin embargo, lo que encontraron al interior del contenedor encendió las alertas: varios bidones con un producto de características sospechosas, que podría tratarse de droga o químicos utilizados para la elaboración de narcóticos.

De inmediato, la unidad fue asegurada y escoltada bajo fuerte resguardo hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Morelia. El conductor del tractocamión también fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El vehículo involucrado es un tráiler marca Freightliner, color blanco, que portaba en el contenedor la leyenda “Allstate Trans Express, LLC”. Hasta ahora no se ha precisado el tipo exacto ni la cantidad del material asegurado, lo que ha generado expectativa e inquietud sobre el verdadero alcance del cargamento.

Noventa Grados
