Suman tres deportistas asesinados en menos de un año en Celaya, Guanajuato

Fecha: 3 de Marzo de 2026

Celaya, Guanajuato, a 3 de marzo de 2026.– Con el homicidio registrado la noche de este martes en la colonia San Juanico, ya son tres los deportistas asesinados en menos de un año en el municipio, todos en hechos ocurridos tras concluir encuentros deportivos.

El caso más reciente se registró poco después de las 8 de la noche en las canchas de la deportiva ubicadas sobre la avenida Brillante y San Bernabé, donde un joven futbolista que se desempeñaba como medio terminó de disputar un partido.

De acuerdo con testigos, mientras algunos jugadores y asistentes permanecían en el lugar, se escucharon detonaciones de arma de fuego que generaron pánico entre los presentes, quienes corrieron para resguardarse. En esos momentos se observó la persecución de un automóvil Jetta blanco.

La víctima, identificada de manera preliminar como Carlos Rodrigo “N”, intentó escapar; sin embargo, al llegar a la intersección perdió el control del vehículo, se impactó contra una señal de tránsito y terminó sobre el camellón.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911. Al arribar, paramédicos revisaron al joven y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Elementos de seguridad acordonaron el área mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el ataque.

Este homicidio se suma al ocurrido el pasado 18 de febrero, cuando Amed Mendoza quien era portero fue interceptado y asesinado también al término de un partido. Asimismo, en abril de 2025, un portero reconocido en el ámbito local fue privado de la libertad tras concluir un encuentro; días después fue localizado y trasladado a un centro médico, donde finalmente falleció.

Los tres casos comparten un patrón similar: agresiones directas contra deportistas al finalizar actividades deportivas.