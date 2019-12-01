Detienen a dos integrantes del cabildo y al tesorero de Amacuzac, Morelos, por el delito de extorsión agravada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 21:50:29

Amacuzac, Morelos, a 3 de marzo de 2026.- En el marco de las acciones emprendidas para frenar la infiltración del crimen organizado en estructuras municipales, cuatro personas, entre ellas tres funcionarios en activo del Ayuntamiento de Amacuzac, fueron detenidas este martes por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia, informó que las capturas se realizaron como parte de un despliegue coordinado en la entidad. Entre los aprehendidos se encuentran Patricia “N”, síndica municipal; Azucena “N”, regidora; y Alejandro Bladimir “N”, tesorero del gobierno local encabezado por el alcalde Noé Reynoso.

De acuerdo con fuentes policiales, los servidores públicos fueron asegurados al interior del ayuntamiento, mientras que un cuarto implicado, identificado como Carlos y señalado como presunto enlace con el grupo delictivo La Familia Michoacana, fue detenido en un inmueble ubicado en la zona centro del municipio.

Las detenciones forman parte del denominado “Operativo Enjambre”, estrategia implementada en Morelos bajo la coordinación de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, cuyo objetivo es reforzar las condiciones de seguridad y restablecer la tranquilidad en la región.

Cabe señalar que el alcalde Noé Reynoso solicitó licencia y dejó el municipio antes de la ejecución del operativo. Aunque en un inicio trascendió que podría ser el principal implicado, hasta el momento no ha sido detenido.