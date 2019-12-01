Vigente ficha del ICE contra extesorero de Tacámbaro por red de trata en EEUU operada por pandillas; en Michoacán su esposa es regidora y él dirige el partido del Alcalde

Tacámbaro, Mich., a 3 de marzo de 2026.— La ficha del Gobierno de Estados Unidos contra el extesorero de Tacámbaro no desapareció. Fue actualizada el 24 de enero de 2025 y en 2026 continúa visible. En ese documento, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE por sus siglas en inglés) identifica a Ramón Raudel Campos Murillo como acusado en el Distrito Este de Virginia por transporte interestatal de mujeres y una menor con fines de prostitución, y lo clasifica como “socio documentado” de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La publicación original data de julio de 2018 y refiere una orden de arresto emitida en diciembre de 2011 por hechos que, según el propio comunicado, ocurrieron entre 2009 y 2012 e incluyeron la explotación de una menor de 15 años. Siete años después, el perfil fue revisado y actualizado, manteniéndose público y vigente.

Mientras ese registro federal permanece activo, en Tacámbaro el nombre de Campos Murillo no se borró tras el escándalo político que detonó su salida del gobierno municipal. El 23 de noviembre de 2024 renunció a la Tesorería en medio de presión pública por sus antecedentes en Estados Unidos y por señalamientos que comenzaron a escalar en el ámbito local y nacional y que lo ligaban al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, la renuncia fue apenas un movimiento administrativo. Durante 2025 y hasta enero de 2026, su presencia siguió siendo visible en inauguraciones de obra pública, actos oficiales del Ayuntamiento y eventos públicos. En diversas ocasiones apareció sentado en el presídium, incluso a un lado del alcalde Alejandro Fuerte García, proyectando una imagen de cercanía e influencia pese a no ostentar ya cargo formal.

La escena más reciente ocurrió apenas tres días atrás. En la colonia Amalia Solórzano encabezó una jornada de entrega de cobijas como dirigente municipal del Partido del Trabajo. No estuvo solo: lo acompañaron el propio alcalde Alejandro Fuerte García y la regidora Yesenia Díaz Barrera, su esposa. Hubo discurso, fotografías, testimonios de vecinos y recordatorios de apoyos previos. El mensaje fue claro: Campos Murillo no está replegado; sigue operando en territorio, construyendo base social y mostrando cohesión con el grupo en el poder.

El contexto se vuelve aún más delicado si se recuerda que en 2024 trascendieron investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre presuntas reuniones entre autoridades municipales ente las que se incluía a Murillo y representantes del CJNG. Aunque no existe información pública sobre una imputación formal en su contra en México y él ha negado vínculos criminales, la coexistencia de una ficha federal estadounidense actualizada en 2025, la clasificación como asociado de la MS-13 y los señalamientos dentro de investigaciones federales mexicanas alimenta una narrativa de contradicción difícil de ignorar.

La violencia política tampoco alteró su entorno. Tras el asesinato del alcalde electo Salvador Bastida García en junio de 2025, el municipio atravesó una etapa de reconfiguración institucional. Lejos de diluirse, el círculo cercano a Campos Murillo se mantuvo y no solo eso, sino que se fortaleció. Yesenia Díaz Barrera asumió una regiduría tras la salida definitiva de la titular propietaria, quien argumentó motivos de salud, consolidando presencia directa dentro del Cabildo. Al mismo tiempo, él permanece como dirigente municipal del partido que gobierna Tacámbaro, es decir, como cabeza de la estructura partidista a la que pertenece el alcalde.

El cuadro actual combina un expediente federal estadounidense vigente, una renuncia forzada en noviembre de 2024, presencia constante en actos oficiales durante 2025 y 2026, actividad partidista abierta junto al alcalde y una regiduría ocupada por su esposa. Más que un episodio aislado, se trata de una continuidad política que contrasta con la gravedad de los señalamientos internacionales.

La discusión ya no se limita a un antecedente judicial en el extranjero. Se centra en la influencia que persiste más allá del cargo formal y en la normalización pública de una figura cuya ficha permanece activa en Estados Unidos y las dudas latentes en México.