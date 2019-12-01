Michoacán: Tapizan Puruándiro con mensajes contra militares; despliegue total de la Guardia Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 21:10:23

Puruándiro, Mich., a 3 de marzo de 2026.— La madrugada de este martes la tranquilidad del municipio se vio interrumpida, cuando nueve mantas con mensajes dirigidos contra militares aparecieron colgadas en puntos estratégicos de la ciudad, generando alarma entre vecinos y una rápida movilización policial.

Tras múltiples llamadas al 911, elementos de la Guardia Civil se desplegaron de inmediato por distintas colonias para ubicar, retirar y asegurar los mensajes, cuya colocación habría ocurrido bajo la oscuridad de la noche.

Las mantas fueron detectadas en zonas de alta circulación, principalmente sobre el Boulevard Aquiles Serdán y calles del Centro, lo que incrementó el impacto del mensaje entre la población.

Lugares donde aparecieron las narcomantas:

Boulevard Aquiles Serdán esquina con Abasolo, colonia Los Lemus.

Boulevard Aquiles Serdán esquina con Zinapécuaro, colonia Adolfo López Mateos.

Boulevard Aquiles Serdán 1073, colonia Los Presidentes.

Manuel Villalongín esquina con Boulevard Aquiles Serdán, colonia Los Presidentes.

Manuel Villalongín esquina con Segunda Privada de Villalongín, colonia Centro.

Abasolo esquina con Martín Castrejón, colonia Centro.

Vasco de Quiroga esquina con Teotihuacan, colonia Los Presidentes.

Guerrero esquina con Pípila, colonia Centro.

Nicolás Bravo esquina con Narcizo Mendoza, colonia Los Ángeles.

El operativo de retiro se realizó bajo resguardo policial y las mantas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

A pesar del despliegue en la zona y los recorridos de vigilancia posteriores, no se reportaron personas detenidas, lo que deja abierta la interrogante sobre quién o quiénes lograron colocar los mensajes sin ser detectados.

El episodio ha generado inquietud entre habitantes de Puruándiro, quienes despertaron con la imagen de los mensajes colgados en avenidas clave del municipio. Las autoridades mantienen presencia en distintos sectores mientras se busca esclarecer los hechos y determinar el origen de las amenazas.