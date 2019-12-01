De concierto con imágenes prohibidas a carta vinculada al "Mencho": el caso que persigue a Los Alegres del Barranco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 08:36:05

Tapalpa, Jalisco, 4 de marzo del 2026.- La agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que su nombre apareciera en una de las cartas localizadas en cabañas de Tapalpa presuntamente vinculadas a Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El manuscrito, fechado el 7 de agosto del año pasado y firmado por una persona no identificada, incluye un recordatorio dirigido al capo.

En el texto, escrito en letras mayúsculas, se lee: “COMPADRITO LE RECUERDO DE LO DEL GÜERO GALLERO DE LO DE LOS ALEGRES DEL BARRANCO ES EN ESTE MES”. La referencia forma parte del conjunto de documentos hallados en el lugar.

Desde hace más de un año, el grupo musical ha enfrentado investigaciones en Jalisco, después de que durante una presentación en el Auditorio Telmex, en Zapopan, se proyectaran imágenes de Oseguera Cervantes, también apodado “El Señor de los Gallos”.

A raíz de ese hecho, la Fiscalía del Estado de Jalisco inició una carpeta por presunta apología del delito contra los integrantes y sus representantes, quienes comparecieron en varias ocasiones ante el Ministerio Público.

Posteriormente, un juez local resolvió suspender el proceso penal contra los cuatro músicos, imponiendo como condición que no interpreten corridos relacionados con la delincuencia organizada y que realicen acciones comunitarias.

En abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y de turista a la agrupación, tras la difusión de las imágenes del líder del CJNG durante el concierto en Zapopan.

En paralelo, autoridades de Michoacán mantienen indagatorias contra la banda por proyectar el rostro del capo durante un concierto en Uruapan, municipio donde fue asesinado el alcalde Carlos Manzo, crimen que se atribuye a una célula del CJNG.