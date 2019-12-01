Mega operativo en el municipio más exclusivo de México: Presunto artefacto explosivo desata fuerte movilización en San Pedro, NL

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 22:30:55

San Pedro, NL., a 3 de marzo de 2026.- Una tarde que parecía rutinaria terminó convertida en escena de tensión y miedo en el exclusivo municipio de San Pedro Garza García, donde un presunto artefacto explosivo desató un operativo que paralizó el corazón comercial de la zona.

Fue en la colonia Centrito Valle, sobre la calle Río Mississippi, afuera del local marcado con el número 128, donde apareció el objeto que encendió las alarmas. Una caja completamente envuelta en cinta y asegurada con cinchos fue suficiente para activar los protocolos de emergencia y sembrar inquietud entre comerciantes y clientes que, incrédulos, observaban la llegada de patrullas y unidades ministeriales.

Elementos de la policía municipal y agentes investigadores acordonaron el área mientras la tensión crecía minuto a minuto. De manera preliminar trascendió que dentro del paquete podría haber tres envases con material explosivo, versión que aún deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades.

El hallazgo provocó un despliegue inmediato, con maniobras cuidadosas para evitar cualquier tragedia. Finalmente, el paquete fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la corporación municipal para su análisis especializado.

Aunque hasta el momento se ha descartado un riesgo para la población, se investiga quién dejó el misterioso paquete en plena zona comercial. Las autoridades ya revisan las cámaras de videovigilancia del sector para dar con el responsable y esclarecer si se trató de una amenaza real o de un acto destinado a sembrar pánico.