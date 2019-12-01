Mercadito Mezcalero regresará a Pátzcuaro con 40 marcas participantes

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, informó que el Mercadito Mezcalero “Arte-Cultura-Mezcal” regresará a Pátzcuaro los días 7 y 8 de noviembre. El encuentro reunirá a 40 marcas de mezcal de Michoacán y de estados invitados como Oaxaca y Puebla, con el objetivo de promover la cultura líquida y revalorizar la Denominación de Origen “Mezcal”.

El presidente de la Asociación de Maestros Mezcaleros del Estado de Michoacán A.C., Crecenciano Ayala Téllez, señaló que esta actividad vuelve a realizarse en Pátzcuaro después de cuatro años, ya que su última edición fue en 2022. Asimismo, el director de Eventos de dicha asociación, Sergio Maravilla Rodríguez, subrayó que el encuentro tendrá entrada libre y podrá visitarse de 10:00 a 20:00 horas.

Además de la exposición y degustación de mezcal, las y los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, gastronomía a cargo de cocineras tradicionales, cerveza artesanal y una muestra de artesanías elaboradas en este Pueblo Mágico, con lo que se busca ofrecer una experiencia que reúna distintas expresiones de la identidad y riqueza cultural de Michoacán.

Por su parte, el propietario de Mezcal Barra Negra, Miguel Valle Acosta, recordó que la edición de 2022 tuvo una importante respuesta del público y agregó que en esta ocasión se busca acercar a más personas al conocimiento de la cultura mezcalera. Adelantó que municipios del estado han manifestado interés en llevar este encuentro a sus localidades.

Para esta edición se estima una afluencia de entre 3 mil 500 y 5 mil personas por día, una derrama económica de aproximadamente 2 millones de pesos y 216 personas beneficiarias directas e indirectas. Las actividades se desarrollarán en la Plaza Don Vasco de Quiroga. Para obtener más información, se puede consultar la página de Facebook Mercadito Mezcalero MM.