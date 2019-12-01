Hallan cuerpo con vestimenta táctica, abandonado en carretera de Apatzingan, Michoacan

Apatzingán, Mich., a 30 de octubre de 2026.— El cuerpo de un hombre que vestía ropa táctica y presentaba huellas de violencia fue localizado la tarde de este viernes sobre la carretera Apatzingán-Acahuato, a la altura de Las Antenas, en un municipio donde no cean los asesinatos y el abandono de cadáveres en caminos rurales.

Según la información preliminar, automovilistas observaron el cuerpo y solicitaron ayuda al número de emergencias 911, arribando elementos de los cuerpos de seguridad pública, quienes confirmaron el reporte y procedieron a dar parte a la Fiscalía Regional.

La ruta hacia Acahuato tiene un antecedente reciente. El 18 de septiembre de 2026 se registró el hallazgo de otro hombre sin vida, envuelto en una cobija, junto al camino de terracería que comunica a la cabecera municipal con esa comunidad. En aquel caso, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense sin identificar.

E Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán reportó 30 homicidios durante septiembre y un acumulado de 135 víctimas mortales hasta el 11 de octubre de 2026. El organismo también contabilizó 196 muertes violentas durante 2025.

La preocupación alcanza otras actividades del municipio. En un escrito fechado el 24 de octubre y dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, el observatorio advirtió sobre explosivos, desplazamiento y suspensión de clases, con alrededor de 3 mil 250 estudiantes de educación básica afectados.

En el caso de Las Antenas, siguen pendientes datos básicos para esclarecer lo ocurrido: la identificación del hombre, la causa de muerte y la determinación de si fue agredido en ese punto o su cuerpo fue trasladado hasta la carretera.