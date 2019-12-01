Un conductor resulta ileso tras dormirse al volante y volcar en Paseo Constituyentes

Querétaro, Qro., 30 de octubre de 2026.- Este viernes, se registró, una aparatosa salida de camino y volcadura, la cual se registró en la incorporación de la autopista federal 57 México- Querétaro, a Paseo Constituyentes.
De acuerdo a la información en el lugar, el conductor se habría quedado dormido al volante, lo que ocasionó, que se saliera de la cinta asfáltica.
Al salir del camino, el auto volcó, y finalmente terminó destrozado, recargado sobre un árbol el cual ayudó a detener su loca carrera.
A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron, que no requería traslado a un hospital.
La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento del accidente.