Un conductor resulta ileso tras dormirse al volante y volcar en Paseo Constituyentes

Un conductor resulta ileso tras dormirse al volante y volcar en Paseo Constituyentes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:10:44
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Querétaro, Qro., 30 de octubre de 2026.- Este viernes, se registró, una aparatosa salida de camino y volcadura, la cual se registró en la incorporación de la autopista federal 57 México- Querétaro, a Paseo Constituyentes.

De acuerdo a la información en el lugar, el conductor se habría quedado dormido al volante, lo que ocasionó, que se saliera de la cinta asfáltica. 

Al salir del camino, el auto volcó, y finalmente terminó destrozado, recargado sobre un árbol el cual ayudó a detener su loca carrera.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron, que no requería traslado a un hospital. 

La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento del accidente.

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